Александр Филиппов показал суду «самое интересное»

Небольшой сенсацией вчера завершились в Октябрьском районном суде Уфы слушания по делу обвиняемых в превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра по строительству Александра Филиппова и экс-главы управления капитального строительства Марата Гареева. Показания по делу дал господин Филиппов, который в конце пятичасового разбирательства предъявил суду, как следовало из его слов, новые доказательства невиновности. 21 октября суд намерен перейти к прениям сторон.



Октябрьский райсуд Уфы вчера пять часов заслушивал показания бывшего вице-мэра по строительству (в 2012-2017 годах) Александра Филиппова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого аварийного жилья. Обвинение считает, что господин Филиппов и его бывший подчиненный — начальник управления капстроительства Марат Гареев, из личной заинтересованности, включили в адресную программу расселения дома из кварталов, переданных по договорам развития застройщикам. Включение в программу позволило снести ветхое жилье за бюджетный счет, но расходы казны на момент передачи дела в суд девелоперы не компенсировали. Ущерб, причиненный действиями чиновников бюджетам трех уровней, следствие оценило в 1,6 млрд руб. Основным потерпевшим в уголовном деле признан Фонд содействия реформированию ЖКХ, который выделял большую часть денег на исполнение программы.

Господин Филиппов, как ранее и Марат Гареев, на процессе подчеркнул, что не участвовал в формировании программы расселения аварийного и ветхого фонда, так как это входило в полномочия другого заместителя главы администрации Уфы — Владимира Дмитрюка.

Формированием перечня домов, которые включались в программу, занимались, по его словам, районные администрации Уфы, а сотрудники МУП «Центр недвижимости», работу которого он курировал, лишь вносили данные о расселяемых домах в программу АИС «Реформа ЖКХ».

При этом на вопрос своего адвоката Алексея Зеликмана о том, мог ли вице-мэр влиять на работу Центра недвижимости, господин Филиппов ответил отрицательно. Например, заставить включать в программу «нужные дома» он не мог, следовало из слов подсудимого.

Защитник напомнил показания, данные в суде главами районных администраций. Они заявили, что лишь рекомендовали вносить те или иные дома в программу расселения, окончательное же решение оставалось на усмотрение мэрии.

Александр Филиппов на это заявил, что эти показания были «ложными». «Именно районы признавали дома аварийными»,— отметил он

В очередной раз защита бывшего вице-мэра вчера не преминула напомнить, что за все решения в городе в то время был ответственен тогдашний сити-менеджер, а ныне сенатор Ирек Ялалов. В феврале 2014 года именно он на совещании решил не менять содержимое программы расселения ветхого фонда, хотя к тому времени факт совмещения федеральной программы расселения с муниципальной программой развития застроенных территорий был установлен, отметил Александр Филиппов. Часть выделенных Москвой бюджетных средств на расселение домов на тот момент уже была израсходована, отметил подсудимый и в очередной раз добавил, что сам факт совмещения двух программ в Фонде содействия реформированию ЖКХ никого тогда не смущал. Более того, в 2016 году на совещании фонда в Новосибирске опыт расселения, применявшийся в Уфе, был признан одним из самых успешных, отметил он.

Далее произнесенное Александром Филипповым должно было убедить суд в том, что он не только не нанес бюджету ущерб, но, напротив, его пополнил. Так, подсудимый сообщил, что совмещение программ расселения аварийного жилья с программой развития территории в Уфе практиковалось с 2008 года, но мэрия не требовала от застройщиков компенсировать траты на расселение.

На вопрос судьи Андрея Лебедева, зачем тогда в 2017 году мэрия все же подала иски о взыскании бюджетных трат на расселение с застройщиков, господин Филиппов сообщил, что сделал это, так как ему была небезразлична судьба бюджета города. «Я понимал, что более миллиарда денег бюджету города точно не помешает»,— отметил он

Небольшую сенсацию подсудимый подготовил уже к самому завершению разбирательства. Он подошел к судье и объявил, что продемонстрирует «самое интересное». Суду были предоставлены два перечня расселения аварийных домов, которые составлялись в Уфе. Первый, из 330 аварийных домов, был подписан Иреком Ялаловым, завизирован Маратом Гареевым и Александром Филипповым и фигурирует в обвинительном заключении бывших чиновников. Однако, заявил господин Филиппов, в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения финансирования направлялся не этот, а совсем другой документ — перечень из 580 домов, подписанный тогдашним главой республики Рустэмом Хамитовым.

Подписей Марата Гареева и Александра Филиппова во втором перечне нет, указал подсудимый. В нем среди источников финансирования указаны и внебюджетные источники (одной из претензий фонда было отсутствие таких источников финансирования в перечне.— "Ъ-Уфа"), обратил внимание господин Филиппов. Так как в фонд был отправлен именно второй перечень, причинно-следственной связи между действиями чиновников и необоснованным превышением лимита финансирования федеральной программы нет, следовательно, нет и ущерба бюджету, заключил подсудимый.

На вопрос судьи, кем был подготовлен второй перечень, господин Филиппов ответить затруднился. Ранее в суде защита не предъявляла это доказательство невиновности.

Гособвинитель, заслушав выступление Александра Филиппова, спросил, зачем, если тот считает себя непричастным к совершению преступления, он передавал 10 млн руб. бывшему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову за прекращение этого уголовного дела.

Господин Филиппов заявил, что взятку заместителю прокурора не предлагал, а ее у него «вымогали».

«Этот же человек сначала пытался привлечь меня по "Огням Уфы" в 2013 году. Этот же человек пытался привлечь меня по безумному делу по налогам,— загадочно заявил подсудимый, не конкретизируя, о ком ведет речь.— Потом мне сказали: сейчас ты уж точно сядешь лет на десять».

21 октября суд намерен перейти к прениям сторон.

Влада Шипилова