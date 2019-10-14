Александр Филиппов показал суду «самое интересное»

Небольшой сенсацией вчера завершились в Октябрьском районном суде Уфы слушания по делу обвиняемых в превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра по строительству Александра Филиппова и экс-главы управления капитального строительства Марата Гареева. Показания по делу дал господин Филиппов, который в конце пятичасового разбирательства предъявил суду, как следовало из его слов, новые доказательства невиновности. 21 октября суд намерен перейти к прениям сторон.
Октябрьский райсуд Уфы вчера пять часов заслушивал показания бывшего вице-мэра по строительству (в 2012-2017 годах) Александра Филиппова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого аварийного жилья. Обвинение считает, что господин Филиппов и его бывший подчиненный — начальник управления капстроительства Марат Гареев, из личной заинтересованности, включили в адресную программу расселения дома из кварталов, переданных по договорам развития застройщикам. Включение в программу позволило снести ветхое жилье за бюджетный счет, но расходы казны на момент передачи дела в суд девелоперы не компенсировали. Ущерб, причиненный действиями чиновников бюджетам трех уровней, следствие оценило в 1,6 млрд руб. Основным потерпевшим в уголовном деле признан Фонд содействия реформированию ЖКХ, который выделял большую часть денег на исполнение программы.
Формированием перечня домов, которые включались в программу, занимались, по его словам, районные администрации Уфы, а сотрудники МУП «Центр недвижимости», работу которого он курировал, лишь вносили данные о расселяемых домах в программу АИС «Реформа ЖКХ».
При этом на вопрос своего адвоката Алексея Зеликмана о том, мог ли вице-мэр влиять на работу Центра недвижимости, господин Филиппов ответил отрицательно. Например, заставить включать в программу «нужные дома» он не мог, следовало из слов подсудимого.
Защитник напомнил показания, данные в суде главами районных администраций. Они заявили, что лишь рекомендовали вносить те или иные дома в программу расселения, окончательное же решение оставалось на усмотрение мэрии.
В очередной раз защита бывшего вице-мэра вчера не преминула напомнить, что за все решения в городе в то время был ответственен тогдашний сити-менеджер, а ныне сенатор Ирек Ялалов. В феврале 2014 года именно он на совещании решил не менять содержимое программы расселения ветхого фонда, хотя к тому времени факт совмещения федеральной программы расселения с муниципальной программой развития застроенных территорий был установлен, отметил Александр Филиппов. Часть выделенных Москвой бюджетных средств на расселение домов на тот момент уже была израсходована, отметил подсудимый и в очередной раз добавил, что сам факт совмещения двух программ в Фонде содействия реформированию ЖКХ никого тогда не смущал. Более того, в 2016 году на совещании фонда в Новосибирске опыт расселения, применявшийся в Уфе, был признан одним из самых успешных, отметил он.
Далее произнесенное Александром Филипповым должно было убедить суд в том, что он не только не нанес бюджету ущерб, но, напротив, его пополнил. Так, подсудимый сообщил, что совмещение программ расселения аварийного жилья с программой развития территории в Уфе практиковалось с 2008 года, но мэрия не требовала от застройщиков компенсировать траты на расселение.
Небольшую сенсацию подсудимый подготовил уже к самому завершению разбирательства. Он подошел к судье и объявил, что продемонстрирует «самое интересное». Суду были предоставлены два перечня расселения аварийных домов, которые составлялись в Уфе. Первый, из 330 аварийных домов, был подписан Иреком Ялаловым, завизирован Маратом Гареевым и Александром Филипповым и фигурирует в обвинительном заключении бывших чиновников. Однако, заявил господин Филиппов, в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения финансирования направлялся не этот, а совсем другой документ — перечень из 580 домов, подписанный тогдашним главой республики Рустэмом Хамитовым.
Подписей Марата Гареева и Александра Филиппова во втором перечне нет, указал подсудимый. В нем среди источников финансирования указаны и внебюджетные источники (одной из претензий фонда было отсутствие таких источников финансирования в перечне.— "Ъ-Уфа"), обратил внимание господин Филиппов. Так как в фонд был отправлен именно второй перечень, причинно-следственной связи между действиями чиновников и необоснованным превышением лимита финансирования федеральной программы нет, следовательно, нет и ущерба бюджету, заключил подсудимый.
На вопрос судьи, кем был подготовлен второй перечень, господин Филиппов ответить затруднился. Ранее в суде защита не предъявляла это доказательство невиновности.
Гособвинитель, заслушав выступление Александра Филиппова, спросил, зачем, если тот считает себя непричастным к совершению преступления, он передавал 10 млн руб. бывшему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову за прекращение этого уголовного дела.
«Этот же человек сначала пытался привлечь меня по "Огням Уфы" в 2013 году. Этот же человек пытался привлечь меня по безумному делу по налогам,— загадочно заявил подсудимый, не конкретизируя, о ком ведет речь.— Потом мне сказали: сейчас ты уж точно сядешь лет на десять».
21 октября суд намерен перейти к прениям сторон.