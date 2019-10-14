В Татарстане за год закрылись 34,2 тысячи субъектов малого бизнеса

В Татарстане количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло до 162,9 тыс. к маю 2019 года. Это на 1,3% больше, чем годом ранее, сообщила и.о. бизнес-омбудсмена Венера Камалова. Она уточнила, что всего за год закрылись 34,2 тыс. субъектов МСП, открылось — 36,4 тыс.

По словам госпожи Камаловой, 78% субъектов МСП зарегистрированы в крупных городах республики, в том числе 48% — в Казани, 16% — в Набережных Челнах.

Наибольший рост по количеству субъектов МСП за последний год продемонстрировали Пестречинский, Верхнеуслонский и Высокогорский районы. В то же время наибольшую отрицательную динамику показали Спасский, Ютазинский и Азанакаевский районы Татарстана.

Госпожа Камалова также заявила о серьезном ухудшении делового климата, согласно опросу самих предпринимателей, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и ряде сельских районах. Снижение деловой активности в крупных городах она объяснила «агрессивной бизнес-средой» в связи с присутствием федеральных торговых сетей. Она также отметила, что увеличилось число предпринимателей, которые жалуются на административные барьеры в республике.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"