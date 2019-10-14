Резервуары «ЗапСибНефтехима» разрисуют столичные стрит-арт-художники

К концу октября художники стрит-арта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Йошкар-Олы разрисуют четыре резервуара для хранения пожарной и технической воды «ЗапСибНефтехима» (крупнейшего проекта СИБУРа в Тобольске). Как уточнили в пресс-службе Тобольской промышленной площадки, на 9,6 тыс. кв. м появятся изображения 93 представителей флоры и фауны Тобольского района. Высота каждого резервуара — 18 м, диаметр — до 45,6 м.

По словам гендиректора «Скимен Студии» (компания победила в конкурсе на оформление резервуаров) Валентина Фролова, «за забором завода начинается безграничная природа Сибири, и животные никуда не уходят, птицы не улетают, рыбы не уплывают, а растения становятся маркерами чистого воздуха в лесах».

Как рассказали в СИБУРе, они регулярно вблизи производств видят лосей, лисиц и других представителей тобольской фауны. «Все это подтверждает, что крупное нефтехимическое производство может гармонично уживаться с обитателями тобольских лесов. Проект оформления резервуаров станет своего рода визуализацией этого соседства и ответственного отношения компании к природе»,— отметили в компании, добавив, что этот проект может стать «еще одной точкой притяжения в Тобольск туристов». Не исключено, что концепция в будущем может быть распространена на оформление сувенирной продукции.