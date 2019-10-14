В Перми автомобиль сбил пятерых детей

Сегодня вечером в 18:24 на пешеходном перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира водитель личного автомобиля допустил наезд на пешеходов, сообщила в facebook глава пресс-службы мэрии Наталья Шушпанова. В результате двое детей 8 лет получили ушиб стоп, их родители отказались от госпитализации.

Еще трое детей такого же возраста были госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой.

По оперативной информации, дети начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка.