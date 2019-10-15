Не к НОЦу был помянут Краевые власти снова ищут директора научно-образовательного центра в Перми

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, накануне официальной презентации Пермский федеральный научно-образовательный центр остался без директора. Согласованный региональными властями на этот пост профессор из Челябинска Андрей Келлер решил отказаться от должности и продолжить карьеру в Москве. Сейчас на этот пост прочат специалиста из пермского политеха, возглавляющего НОЦ «ЛУКОЙЛа» Павла Илюшина.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, Пермский федеральный научно-образовательный центр (НОЦ) еще до своей презентации на краевом инженерном форуме остался без руководителя. Отобранный краевыми властями на эту должность профессор, доктор технических наук из Челябинска Андрей Келлер отказался от должности, так и не приступив к работе. Сам он рассказал „Ъ-Прикамье“, что пока шло его согласование, ему была предложена работа в другом регионе, в Москве, на которую он согласился.

Источник в кабмине подтвердил „Ъ-Прикамье“, что с господином Келлером велись переговоры.

«Но по личным обстоятельствам он не сможет работать в Перми. Видимо, не­множко переоценил силы»,— отметил чиновник.

Он добавил, что по новому руководителю согласование пока идет.

По информации собеседника в правительстве, кандидатуру Андрея Келлера подсказали краевым властям пермские ученые, которые знакомы с его трудами.

Несостоявшийся директор НОЦа окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище, с 1996 по 2015 год проходил службу на различных должностях в Вооруженных силах РФ. С 2011 по 2015 год занимал должность начальника кафедры танковых войск ФВО Южно-Уральского гос­университета. Последние годы господин Келлер возглавлял управление научной и инновационной деятельности ЮУрГУ, работал проректором по стратегическому развитию.

Напомним, пермский НОЦ открывается по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Центр призван интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Пермский НОЦ будет работать по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

В состав научно-образовательного центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, с привлечением почти 700 исследователей. Кроме того, в нем будет работать свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра станут более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 тыс. специалистов. Для развития научно-образовательного центра в регионе также планируется создание новой инфраструктуры, центров компетенций, центров управления интеллектуальной собственностью и форсайт-центров для эффективного прогнозирования и управления планом стратегических исследований и разработок. Все они будут размещены в одном районе, который станет своего рода научным городом в Перми. Там же расположится и многофункциональный студенческий городок на 6 тыс. человек.

Отметим, что презентация НОЦ запланирована на Пермском инженерно-промышленном форуме, который, как ожидается, посетит полпред президента в ПФО Игорь Комаров. К этому времени у центра должен быть руководитель.

По данным „Ъ-Прикамье“, краевые власти уже нашли замену господину Келлеру.

Им, по одной из версий, может стать Павел Илюшин, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук.

Отметим, что он уже является директором Научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений (считается НОЦ «ЛУКОЙЛа» и политеха).

Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что господин Илюшин стоит у истоков создания этого НОЦа еще с 2014 года и «знает процесс досконально». Отметим, что территориальный пермский научный центр будет находиться в городке ПНИПУ, там для него уже отремонтировали кабинеты.

Сам Павел Илюшин отказался от комментариев.

Директор Пермского федерального исследовательского центра Александр Барях сообщил „Ъ-Прикамье“, что лично не знаком с господином Илюшиным, но если он из «политеховских», то значит «свой, нормальный».

Вячеслав Суханов