Карты, деньги, два рубля Прокуратуру не устроила скидка на проезд в Перми

Вокруг принятия нового тарифа в 26 руб. на проезд в общественном транспорте Перми разворачивается борьба. Как выяснилось, свои возражения по поводу скидки в 2 руб. для безналичного расчета имеет прокуратура. Надзорный орган полагает, что закон не будет иметь юридической силы для частных перевозчиков, чьи автобусы составляют на линиях большинство. Частные же перевозчики, как выяснилось, недовольны тем, что расходы на эквайринг возложены на них. В мэрии заявляют, что уже договорились с прокуратурой.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, вчера совет думы Перми решил перенести рассмотрение на комитете по экономическому развитию вопроса о повышении тарифа на общественном транспорте. Заседание комитета состоится сегодня, но, по предложению руководства думы, вопрос перенесен на пятницу. По информации „Ъ-Прикамье“, перенос связан с позицией прокуратуры, которая собирается подготовить свои замечания на проект. Также на пятницу перенесено рассмотрение тарифного меню.

Напомним, глава Перми на прошлой неделе внес в думу проект о повышении с 1 декабря тарифа на проезд в общественном транспорте. Предлагается установить 26 руб. при наличном расчете и 24 руб. при безналичном.

По сведениям „Ъ-Прикамье“, вчера состоялась встреча представителей прокуратуры, думы и мэрии. Прокуратура заявила о намерении подготовить представление о несоответствии закону проекта о повышении тарифа. Претензии прокуратуры связаны с механизмами компенсации при скидке за безналичный расчет.

Напомним, часть перевозчиков (в основном автобусы МУП «Пермгорэлектротранс», ПГЭТ) работает на маршрутах в рамках эксперимента: всю выручку перечисляют в бюджет, из которого им оплачиваются авточасы. Другие перевозчики до середины 2020 года будут работать в рамках старых контрактов, забирая выручку себе.

Надзорный орган якобы указал на то, что для большинства перевозчиков нормативный акт о предоставлении скидки не будет иметь юридического значения, поэтому они не будут их предоставлять.

Также прокуратура озаботилась тем, кто будет возмещать выпадающие от скидки доходы бюджета.

Вопрос о повышении тарифа также был поднят в рамках круглого стола, организованного Пермской ТПП. Предприниматели поинтересовались у главы департамента транспорта Анатолия Путина, за чей счет будет производиться эквайринг и скидка за оплату проезда по безналичному расчету. «Пока за счет перевозчика»,— отметил гос­подин Путин.

«Занимательная экономика получается»,— парировали ему в ответ предприниматели. Они подсчитали, что с учетом этих затрат стоимость проезда для перевозчика составит всего 23 руб. 45 коп.

«Для чего тогда нужно повышение тарифа? Все что повысили, все и забрали. Только для ПГЭТа, получается?»— отметил предприниматель Эдуард Мирзамухаметов.

Господин Путин отметил, что вопрос о повышении тарифа предстоит решить депутатам гордумы, но сам он воспринимает эту меру как благо. На это перевозчики заметили, что выгоду получат далеко не все.

Отметим, что Пермская гордума заказала экспертизу себестоимости тарифа Пермской торгово-промышленной палате и получила ответ: себестоимость одной поездки в Перми составляет 25 руб.



Перевозчик Олег Боровик согласен с претензиями прокуратуры: «Право на предоставление скидки имеет тот, кто эту услугу предоставляет».

Вчера в мэрии заявили „Ъ-Прикамье“, что вопросы между мэрией и прокуратурой по поводу скидки сняты.

«Установление различных тарифов в зависимости от способа оплаты является законным, что подтверждено судебными решениями в других регионах России.В действующих договорах с перевозчиками отражено, что они обязаны перевозить пассажиров по тарифам, утверждённым Пермской городской думой» - заявили «Ъ-Прикамье» в мэрии.

«В связи с этим препятствия для введения более низкого тарифа при безналичной оплате отсутствуют. Однако, дополнительной проработки требует вопрос взаимодействия с перевозчиками, считают в администрации. Так, например, в случае принятия решения об изменении тарифа, перевозчикам в установленные сроки необходимо будет обеспечить техническую возможность приёма безналичной оплаты проезда.

Вячеслав Суханов, Ирина Пелявина