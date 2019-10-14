Более 1,1 тыс. домов в Ленобласти переведут на «закрытую» схему теплоснабжения с привлечением концессионера

Перевод 1 170 домов в Ленинградской области на «закрытую» схему теплоснабжения планируется реализовать через механизм концессионных соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в области не переведены на такую схему 3,9 тыс. домов.

За шесть лет в Ленобласти индивидуальные тепловые пункты созданы в 503 домах. К концу года их число вырастет еще на 56. В 2020 году такие работы будут проведены еще в 259 многоквартирных домах, в областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 300 млн руб.

1 января 2022 года все муниципалитеты региона должны перейти на закрытую схему теплоснабжения, в пяти районах эта задача полностью выполнена.