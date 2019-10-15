«Золотой теленок» не смог отдать долги

Конкурсный управляющий ООО «Животноводческий комплекс "Золотой теленок"» выставил на торги действующую свиноферму. Ее продают за 185,7 млн руб. Часть этого имущества находится в залоге у Россельхозбанка. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО конкурсное производство в апреле прошлого года. Эксперты считают, что шансы продать имущество по заявленной стоимости достаточно высоки.

Конкурсный управляющий ООО «Животноводческий комплекс "Золотой теленок"» Кирилл Безбородов выставил на торги имущество предприятия — действующую свиноферму с поголовьем. Ее начальная минимальная стоимость составляет 185,7 млн руб. Единым лотом планируется реализовать несколько сотен единиц имущества, расположенного в Лабинске. В частности, на торги выставлено несколько свинарников, молочный цех, крематорий, земельный участок, различное оборудование и сети, а также дебиторская задолженность компании. Частично имущество находится в залоге у Россельхозбанка. В свинарниках установлено оборудование, принадлежащее АО «Росагролизинг», оно не будет выставлено на торги. Аукцион назначен на 5 декабря 2019 года, сообщает Единый реестр сведений о банкротствах.

В апреле 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО процедуру конкурсного производства. До этого на предприятии действовала процедура наблюдения, которая была введена по инициативе АО «Россельхозбанк (РСХБ)». Суд установил в реестре требования РСХБ к должнику на общую сумму 423,6 млн руб., из которых на штрафные санкции приходится 58 млн руб. Требования в объеме 333 млн руб. обеспечены залогом.

В апреле 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО процедуру конкурсного производства

Как писал “Ъ-Юг”, задолженность ЖК «Золотой теленок» перед банком образовалась в период с 2007 по 2011 год, когда компания реализовывала проект строительства мегафермы по разведению свиней на 25 тыс. голов с последующим расширением производства до 60 тыс. голов. Кредиты Россельхозбанка в сумме от 20 до 100 млн руб. с процентной ставкой от 10% до 16% выдавались инвестору под залог оборудования мегафермы и поголовья животных. Поставку польского оборудования для свинокомплекса обеспечивал «Росагролизинг». Строительство объекта несколько раз приостанавливалось из-за недостатка финансирования, в 2012 году инвестор объявил, что отказывается от второй очереди проекта.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО ЖК «Золотой теленок» зарегистрировано в Лабинске в 2000 году, основной вид деятельности — разведение свиней. Учредителем является Лусине Гарибян. Выручка предприятия в 2015 году составила 164 млн руб., чистая прибыль — 27 млн руб.

В 2013 году Россельхозбанк обратился в арбитражный суд за взысканием задолженности по кредитам ЖК «Золотой теленок», а также аффилированных структур: ООО «Южный животноводческий комплекс», «Животноводческий комплекс "Возрождение"» и «СПП "Дары Кубани"». Судебные споры в 2014 году закончились мировыми соглашениями, согласно которым инвестор брал на себя обязательство погасить долги до конца 2016 года. В связи с тем, что обязательства по мировому соглашению выполнены не были, РСХБ инициировал банкротство ЖК «Золотой теленок».

По словам гендиректора консалтинговой компании «Советник» Максима Орешина, вероятность, что имущество удастся продать за назначенную цену, высока. «Свиноводство в крае было достаточно хорошо развито до истории с АЧС. Полагаю, именно тогда и начались проблемы у предприятия: из-за указания уничтожать поголовье банки ужесточили условия кредитования и возврата заемных средств. Теперь в крае лишь несколько крупных свиноводческих предприятий, именно им может быть интересен лот. Это Агрокомплекс им. Ткачева в первую очередь, но возможно, имущество приобретет бизнес и из другого региона — "Мираторг", например. С учетом того, что цена адекватная, думаю, лот уйдет за эту стоимость»,— сказал господин Орешин.

Елена Рыжкова