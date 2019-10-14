Хет-трик Томаша Гики не спас «Трактор» от проигрыша рижскому «Динамо»

Челябинский «Трактор» в домашнем матче проиграл рижскому «Динамо» со счетом 3:4. При этом к концу второго периода «черно-белые» проигрывали с разницей в три шайбы. В составе гостей отличились Брэндон Макмиллан, Виталий Павлов и оформивший дубль Лаурис Дарзиньш. На счету «Трактора» к 40-й минуте был лишь один гол, который забил Томаш Гика.

В заключительном отрезке хозяева смогли сократить разрыв до минимума, благодаря все тому же Гике, забросившему еще две шайбы. Однако сравнять счет не удалось.

Следующий матч челябинцы проведут на выезде против подольского «Витязя» 17 октября.