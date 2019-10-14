Саратовские теплосети передают в концессию

В Саратове ориентировочно в конце октября будет заключено соглашение по передаче в концессию теплосетей и сетей горячего водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С инициативой о заключении такого соглашения выступило ПАО «Т Плюс». В конце августа предложение о заключении концессионного соглашения было размещено на официальном сайте о проведении торгов. Прием заявок закончился 3 октября, о готовности к участию в конкурсе больше никто не заявил.

Было издано постановление администрации «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения», проект которого, подписанный со стороны муниципалитета, направлен в ПАО «Т Плюс».

Проект будет направлен для согласования в министерство строительства и ЖКХ региона, его рассмотрят также комитет государственного регулирования тарифов, министерство экономического развития, министерство финансов.

Марина Ковалева