В Челябинске построят МФЦ для мигрантов

В Челябинске по инициативе регионального ГУ МВД будет создан единый миграционный центр для иностранных граждан, сообщают в пресс-службе областного главка. Главной задачей проекта является «развитие технологий, способствующих улучшению качества обслуживания и создание максимально удобных условий для граждан»,- говорится в сообщении ведомства.

Строительство центра начнется в 2020 году. Предполагается, что в нем иностранные граждане смогут получить полный комплекс миграционных услуг в режиме «одного окна», помощь и консультации при оформлении документов. В частности, в центре можно будет пройти тест на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, медосмотр, оформить патент на трудовую деятельность или разрешение на временное проживание. Ожидается, что дневная пропускная способность центра будет составлять не менее тысячи человек.