Мэрия Екатеринбурга до 1 ноября должна найти подрядчиков для благоустройства скверов

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области потребовало от администрации Екатеринбурга до 1 ноября завершить конкурсные процедуры по поиску подрядчика для благоустройства в квартале улиц Ленина-Пушкина-Горького-Первомайской. Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На территории квартала находятся скверы имени Попова, имени Пушкина и Писателей Урала. Напомним, в июле на благоустройства сквера у памятника Пушкину на улице Первомайской было выделено 38 млн руб. из бюджета области в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

В августе конкурс на реконструкцию сквера имени Александра Попова у здания Главпочтамта и прилегающих к нему скверов по улице Пушкина, 22 и Писателей Урала объявило МКУ «Городское благоустройство». Цена контракта — 40 млн руб. В рамках контракта планируется заменить тротуарную плитку, уложить в асфальтобетонное покрытие, обустроить газоны, установить новые скамейки и урны и установить световой фонтан.