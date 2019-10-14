На севере Свердловской области вывезли 90 тонн несанкционированных отходов

Свердловский областной суд обязал ООО «Тура-Лес» (бенефициар — Андрей Козицын) очистить от пяти несанкционированных свалок земельные участки в районе села Николо-Павловское Горноуральского городского округа. Сейчас участки полностью очищены от 90 т твердых коммунальных и строительных отходов.

По результатам проверки нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры «Тура-Лес» не выполняла свои обязанности по санитарной очистке арендованного лесного участка. Всего скопилось пять несанкционированных свалок общей площадью 237 кв. м и объемом 123,5 куб. м. В мае Кушвинский городской суд обязал компанию ликвидировать свалки. Свердловский облсуд поддержал решение первой инстанции.