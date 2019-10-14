Свердловские власти выставят на продажу санаторий «Курьи» за 162,3 млн рублей

Власти Свердловской области планируют выставить на торги 100% акций АО «Санаторий “Курьи”» по стартовой цене 162,3 млн руб., сообщили на заседании комитета регионального заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности. «В собственности санатория находится земельный участок общей площадью 22,7 га, расположенном в Сухоложском районе, 22 здания и шесть сооружений. Средняя численность работников предприятия на конец 2018 года — 92 человека»,— пояснил заместитель губернатора, и.о. регионального министра по управлению государственным имуществом Сергей Зырянов. По его словам, передача акций частному инвестору привлечет средства для развития предприятия, территории и конкуренции, а также сократит дефицит и увеличит доходную часть областного бюджета.

Санаторий «Курьи» был зарегистрирован в 1992 году. В 2014 году предприятие было преобразовано в акционерное общество. Сейчас оно осуществляет санаторно-курортную деятельность и специализируется на розничной торговле лекарственными средства. В 2016 году власти пытались продать «Курьи» за 145 млн руб., однако не смогли найти покупателей. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал на 3 октября 2019 года составил более 121,7 млн руб. Доход предприятия за 2018 год — более 1 млн руб.

Как отметил председатель комитета Владимир Никитин, в случае покупки санатория инвестор должен будет сохранить профиль и определенное количество ставок. «Если не продадут, то областной бюджет будет нести это бремя. Дополнительных средств для вложения в “Курьи” не найдется»,— заявил господин Никитин, добавив, что санаторно-курортным направлением должна заниматься частная структура.

Анастасия Реутова