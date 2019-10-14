Поэтический «Мандельштамфест» пройдет в Воронеже с 20 по 22 декабря

Третий фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест» пройдет в воронежском Камерном театре с 20 по 22 декабря, рассказал на пресс-конференции худрук театра и арт-директор фестиваля Михаил Бычков. Проект призван познакомить аудиторию, в первую очередь молодую, с поэзией во всех ее проявлениях — «театральном тексте, музыкальном концерте, поэтических вечерах». По словам Михаила Бычкова, из областного бюджета на проект выделено 1,2 млн руб., сам театр вкладываться в реализацию не может.

«У нас нет такой возможности, мы очень много работаем и прилично зарабатываем, но все эти средства уходят на то, чтобы удержать здание театра в нормальном состоянии, платить достойную зарплату и выпускать достойные спектакли. Доля господдержки в нашей деятельности сегодня порядка 40%»,— пояснил господин Бычков.

По его ожиданиям, фестиваль посетят около 2 тыс. человек: «Любителей поэзии пока не так много, как хотелось бы. Но это часть богатства, которое нам досталось, и наш долг сделать так, чтобы оно не потеряло своей востребованности, и новое поколение прочувствовало бы его так, как прочувствовали мы».

За почти три дня на «Мандельштамфесте» пройдет более десятка событий. Часть из них представит сам Камерный театр. В частности, запланированы две премьеры — эскиз-читка «Четвертая проза» по мотивам одноименного произведения Осипа Мандельштама и вечер современной хореографии «Танцуем Мандельштама», для которого молодые хореографы, преимущественно уже ставившие в театре, сделают небольшие номера по мотивам стихотворений поэта. Михаил Бычков не исключил, что оба проекта могут войти в репертуар театра. Кроме того, будут показаны спектакли «Гоголь переоделся Пушкиным» по творчеству Даниила Хармса и «Единственный день» по текстам певца Александра Башлачева.

Будет и еще несколько мероприятий с участием имеющих отношение к Воронежу деятелей — местный Kuranda quartet сыграет песни по стихам воронежских поэтов, Ната Косякина и Михаил Потапов представят совместный сборник стихотворений, а исполнители Эрнесто Заткнитесь, «Бананабис» и «Головогрудь» закроют фестиваль концертом, смешивающим хип-хоп, поп-музыку и кабаре. Кроме того, театр «Мастерская Фоменко» покажет спектакль «Египетская марка» по повести Мандельштама, режиссер Роман Либеров расскажет о поэте и представит фильм о нем, поэтические вечера проведут Михаил Айзенберг и Дмитрий Данилов, актер Анатолий Белый прочитает стихи своих любимых поэтов, а актриса Ирина Гринева устроит перформанс «Александрийские встречи», в основе которого также лежит поэзия.

Александр Прытков