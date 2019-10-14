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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новогоднюю елку в Воронеже должны зажечь 23 декабря

Власти Воронежа опубликовали тендер на установку новогодней елки «Снежная королева» на площади Ленина в областном центре, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Воронежгорсвет». Максимальная цена контракта составляет 1,83 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 октября, итоги подведут 31 октября.

Подрядчик должен до 20 декабря вывезти ель со склада, установить ее, украсить игрушками и гирляндами. Всего на праздничном дереве могут разместить 3,2 тыс. шаров и 232 снежинки, а на вершине — 14-конечную звезду. Подсвечивать елку будут 122 прожектора. 23 декабря на ней должны зажечь иллюминацию. По контракту, демонтировать елку подрядчик должен будет 19 января.

Сергей Калашников


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