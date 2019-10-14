Мэрия озвучила условия будущих контрактов с перевозчиками

Сегодня мэрия Перми озвучила условия будущих контрактов с автобусными перевозчиками в рамках новой транспортной модели. Обсуждение проекта состоялось в Пермской торгово-промышленной палате на встрече с перевозчиками.

Предполагается, что на начало исполнения контракта максимальный срок эксплуатации транспортных средств должен составлять не более 12 лет. Минимальный экологический класс – Евро 3, доля автобусов, работающих на газу или электроэнергии – не менее 20%. Также салоны автобусов должны иметь в наличии электронное табло и систему видеонаблюдения.

К концу пятилетнего контракта не менее 60% транспортных средств, осуществляющих работу на городских линиях, должны соответствовать следующим требованиям: экологический класс Евро-5, 100% низкий пол, кондиционер, система учета входа/выхода пассажиров, видеомониторе в салоне автобусов. Максимальный возраст автобусов к концу 2024 года не должен превышать 10 лет. Половина всего подвижного состава должно использовать в качестве топлива природных газ или электроэнергию.

Также в рамках новых контрактов предполагается, что уже с 1 июля 2021 года, все автобусы должны быть оснащены стационарными валидаторами в связи с переходом на бескондукторную систему.

Перевозчикам были озвучены предварительные расчеты стоимости 1 км. пробега. Так, стоимость автопробега автобуса большой вместимости на начало 2020 года составил 112,86 руб.

Предприниматели посчитали эти расчеты непрозрачными и попросили предоставить подробные расчеты. Глава департамента транспорта Перми Анатолий Путин пообещал предоставить их в течение недели. Он также отметил, что маршруты будут выставлены лотами. Формирование лотов будет завершено к 15 ноября. Лоты будут сформированы таким образом, чтобы сумма контрактов не превышала 750 млн руб. (но не более 150 млн руб. в год). На один лот предполагается не более 20 автобусов.

Мэрия намерена объявить торги уже 10 декабря, заключение контрактов начнется с 20 января следующего года. Работу на маршрутах в таком случае перевозчики начнут с 1 февраля 2020 года.