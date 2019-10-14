В Москве состоялась премьера документального фильма «Мустай»

12 октября в Малом театре состоялся торжественный вечер в честь 100-летия народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. Главным событием вечера стала премьера документального фильма «Мустай» кинокомпании «Мастерская» Саиды Медведевой.

«Это фильм про человека, совесть, любовь, стыд, счастье, достоинство. Он о тех смыслах, которые, к сожалению, уходят из жизни, — рассказала перед премьерным показом продюсер фильма Саида Медведева. — Мы цитируем Мустая, читаем его произведения, говорим о нем, по его повести создан фильм "Сестрёнка", и я считаю, что это духовный прорыв для нашего времени».

«Когда мы начинали организовывать празднование 100-летия Мустая Карима, мы думали прежде всего о молодом поколении, которое почти не читает, не интересуется настоящей литературой, театром и кино. Мы хотели пробудить в них интерес к искусству, литературе, книге. И, кажется, нам это удалось, — отметила директор Фонда имени Мустая Карима, дочь поэта Альфия Каримова. — В этот юбилейный год произошло очень много интересных событий, и я очень рада, что в основе всего лежит творчество Мустая Карима. Это праздник Мустая Карима. Мы вспоминаем его, и он нам становится всё ближе и ближе благодаря тому, что для многих он вновь открывается как писатель, как поэт, как человек».

«Феномен Мустая в том, что он абсолютный литературный талант. Людей, которые творили или творят во всех литературных жанрах, немного. Самое главное — что все его произведения пронизаны непреходящими смыслами. Через киноязык, через язык современных медиа нам удалось начать долгий путь к возвращению людей к большой литературе, к любви к большому слову», — сказал учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов.

«Невозможно себе представить эту замечательную дату — год 100-летия Республики Башкортостан — без имени Мустая Карима. Мы видим, какой большой интерес сегодня вызывают произведения Мустая Карима, фотовыставки, фильм "Сестрёнка", который с огромным успехом идет на больших экранах в России, — отметила член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. — Сегодня мы очень много говорим о том, что нужен положительный контент: книги, кино, фотографии, биографии великих людей. Нужно бережно хранить всё то наследие, которое входит в золотой фонд российской культуры, и бережно передавать его из поколения в поколение».

«Подготовка к юбилею Мустафы Сафича началась ещё с прошлого года, — рассказала министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. — Мы предполагали, что это будет так красиво, ярко и масштабно, но не думали, что на юбилейные мероприятия будет откликаться буквально каждый житель. Мустай Карим близок каждому, в его произведениях каждый находит что-то своё родное. Счастлив тот народ, у которого есть такие сыновья, как Мустай Карим. И то, что в этом году башкирский народ отмечает сразу две знаменательные даты — 100-летие Мустафы Сафича и 100-летие Республики Башкортостана — тоже имеет особое значение».

«Сказать, что я в восторге, — это не сказать ничего. Меня переполняют эмоции, чувство любви, озарение, — поделилась своими впечатлениями от фильма певица, заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Башкортостан Алсу. — Мы все знаем, что Мустай Карим — это великий писатель и поэт. Благодаря этому фильму мы увидели его жизнь глазами его родных, близких и друзей. Я под большим впечатлением, и для меня огромная честь быть частью этой истории».

Премьера фильма «Мустай» приурочена к 100-летию народного поэта Башкортостана. В создании картины приняли участие российские деятели культуры и искусства, артисты театра и кино: дирижёр, народный артист СССР Владимир Спиваков; кинорежиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков; актёр, народный артист РФ Сергей Безруков; актриса, народная артистка РФ Чулпан Хаматова; певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон; поэт, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Дементьев; специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой; первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев; британский актёр и режиссёр Рэйф Файнс; актёр, режиссёр, народный артист РФ Александр Галибин; актриса, народная артистка СССР Гюлли Мубарякова; поэт, лауреат Государственной премии РФ Ренат Харис; писатель, заслуженный работник культуры РФ Камиль Зиганшин; скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук; оперный певец, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, певица, заслуженная артистка РФ Алсу; кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович. Роль юного Мустая Карима в фильме исполнил Арслан Крымчурин, ранее дебютировавший в роли Ямиля в фильме Александра Галибина «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

19 октября премьера фильма «Мустай» состоится в Уфе, а 20 октября, в день векового юбилея писателя, картину покажут на телеканале «Россия 1».