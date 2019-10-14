В Перми судят бывшего замруководителя отдела СКР

В Дзержинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого замруководителя следственного отдела по Пермскому району СУ СКР по Пермскому краю Эдгара Саркисяна. Об этом сообщает портал 59ру. Господину Саркисяну инкриминируется ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (Предложение посредничества во взяточничестве) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, Саркисян предложил помощь в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена из Нытвы Тагира Рабаданова. Он находился в состоянии гражданско-правового спора с двумя жителями Прикамья. При этом интересы одной из них представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему он предложил помочь с решением вопроса о возбуждении дела в отношении господина Рабаданова, попросив за это 10 млн руб. для передачи сотрудникам полиции. Бывший прокурор сообщил о противоправном предложении в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем оперативников.

«Знакомый по службе с методами оперативно-розыскной работы майор юстиции сумел вычислить оперативников, поджидавших его в засаде. Для этого он зашел в подъезд и сказал охраннику, что кто-то повредил его личный автомобиль Subaru Forester. Просмотрев под этим предлогом записи с камер видеонаблюдения, Саркисян заметил приезд «сотрудников в штатском». Встреча с Белкиным и передача взятки не состоялись», - сообщает 59.ру. В результате господин Саркисян был приглашен в СУ СКР по Пермскому краю и задержан по подозрению в покушении на посредничество во взяточничестве. Сначала решением суда он был отправлен в СИЗО, а через два месяца отпущен под домашний арест. Сам Эдгар Саркисян вину категорически отрицает.