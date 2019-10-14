На Дону осудили прокатчицу небезопасного батута

Морозовский районный суд приговорил прокатчицу батута к двум годам условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что обвиняемая оказывала услуги по прокату детского надувного батута на территории военного городка № 8 Морозовского гарнизона. При этом оборудование не соответствовало требованиям безопасности. Батут имел повреждения материала в области спуска, многочисленные порывы креплений. Кроме того, мощность насоса была меньше установленной, из-за чего конструкция была недостаточно надута. В результате десятилетний ребенок сломал ногу, скатываясь с горки батута.

Дарья Голякова