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Участие Росприроднадзора в национальных проектах

Росприроднадзор активно участвует в реализации национальных проектов Российской Федерации. Нацпроект «Экология» — стратегическая инициатива президента страны Владимира Путина. В него входит, в частности, и федеральный проект «Чистый воздух».


Его идея проста: до 2024 года улучшить экологию больших городов и крупных промышленных центров страны. Планируется, что к этому времени удовлетворенность населения качеством воздуха достигнет 90%.

На финансирование федерального проекта потребуется около 500 млрд рублей, из них 381 млрд приходится на внебюджетные средства — инвесторы и бизнесмены также участвуют в реализации.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова считает проект «Чистый воздух» опорой для российских регионов. Профессиональное сообщество экологов ее поддерживает. Эксперты рассматривают «Чистый воздух» как серьезный инструмент для изменения экологической ситуации в крупных городах. Многие политики и бизнесмены поддерживают инициативы Радионовой, потому что считают идеи Светланы Геннадьевны конструктивными и результативными.

В каких городах работает проект «Чистый воздух»?


Проект «Чистый воздух» работает в 12 городах России:

  • Братске;
  • Красноярске;
  • Липецке;
  • Магнитогорске;
  • Медногорске;
  • Нижнем Тагиле;
  • Новокузнецке;
  • Норильске;
  • Омске;
  • Челябинске;
  • Череповце;
  • Чите.

В каждом из этих городов Росприроднадзор внедряет и развивает систему проверки выброса вредных веществ в воздух. За превышение допустимых показателей будут отвечать руководители промышленных предприятий.

Измерения проводят на постах Гидрометцентра, Роспотребнадзора, ОГКУ «ЦЭМ». Частные фирмы тоже производят замеры воздуха. Негосударственные станции есть во всех 12 городах-участниках проекта.

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