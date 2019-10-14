Участие Росприроднадзора в национальных проектах

Росприроднадзор активно участвует в реализации национальных проектов Российской Федерации. Нацпроект «Экология» — стратегическая инициатива президента страны Владимира Путина. В него входит, в частности, и федеральный проект «Чистый воздух».



Его идея проста: до 2024 года улучшить экологию больших городов и крупных промышленных центров страны. Планируется, что к этому времени удовлетворенность населения качеством воздуха достигнет 90%.

На финансирование федерального проекта потребуется около 500 млрд рублей, из них 381 млрд приходится на внебюджетные средства — инвесторы и бизнесмены также участвуют в реализации.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова считает проект «Чистый воздух» опорой для российских регионов. Профессиональное сообщество экологов ее поддерживает. Эксперты рассматривают «Чистый воздух» как серьезный инструмент для изменения экологической ситуации в крупных городах. Многие политики и бизнесмены поддерживают инициативы Радионовой, потому что считают идеи Светланы Геннадьевны конструктивными и результативными.

В каких городах работает проект «Чистый воздух»?

Проект «Чистый воздух» работает в 12 городах России:

Братске;

Красноярске;

Липецке;

Магнитогорске;

Медногорске;

Нижнем Тагиле;

Новокузнецке;

Норильске;

Омске;

Челябинске;

Череповце;

Чите.

В каждом из этих городов Росприроднадзор внедряет и развивает систему проверки выброса вредных веществ в воздух. За превышение допустимых показателей будут отвечать руководители промышленных предприятий.

Измерения проводят на постах Гидрометцентра, Роспотребнадзора, ОГКУ «ЦЭМ». Частные фирмы тоже производят замеры воздуха. Негосударственные станции есть во всех 12 городах-участниках проекта.