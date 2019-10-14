Порт «Бронка» сможет обрабатывать крупногабаритные грузы

Морской перегрузочный порт «Бронка» получил возможность выполнять перевалку грузов массой до 500 тонн благодаря включению в работу нового портового крана.

Работа двух таких кранов в спаренном режиме позволит повысить максимальный вес обрабатываемого в порту груза, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что ранее компания «Феникс» — оператор многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» заявляла о намерении до 2022 года реализовать проект южного железнодорожного парка для переориентации навалочных грузов в Россию из прибалтийских портов.