Начальник отдела УЭБиПК воронежской полиции обжаловал увольнение

Бывший руководитель второго отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального ГУ МВД подполковник Евгений Младов, которому вменяют особо крупное мошенничество, обжаловал свое увольнение из полиции. Он подал соответствующий иск в Центральный райсуд Воронежа, сообщается в его картотеке.

Предварительное заседание по делу запланировано на 12 ноября, оно уже откладывалось из-за неявки истца. Напомним, господин Младов был задержан в конце мая при попытке получения взятки. Как полагают в СКР, высокопоставленный полицейский пытался мошенническим путем «совершить хищение» 10 млн руб. у местного предпринимателя, которым мог быть владелец местного ООО «Вереск» (сеть киосков «Грядка») Дмитрий Коляда.

Подробнее об уголовном деле в материале “Ъ-Черноземье” «Взятки с "Грядки"».

Сергей Калашников