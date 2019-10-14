На Ставрополье открылся физкультурно-оздоровительный комплекс за 73 млн рублей

В селе Дивном Апанасенковского района открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. Общая стоимость проекта составила более 73 млн руб., включая средства, направленные на приобретение оборудования.

Комплекс предназначен для занятий футболом, волейболом, рукопашным боем, лёгкая атлетикой, фитнесом и тяжелой атлетикой. Вместимость комплекса составляет более 210 тыс.человек в год.

Кроме того, в селе провели реконструкцию теннисного корта с прилегающей территорией. Позднее здесь установят дополнительные уличные тренажеры, комплекс «воркаут», а также обустроят площадки для занятий пляжным волейболом, футболом и для военно-спортивными играми.

Дарья Голякова