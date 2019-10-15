Дело Сергея Копылова идет по судам дальше

Иркутский облсуд оставил в силе решение Эхирит-Булагатского районного суда, приговорившего бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова к трем годам лишения свободы. В июне 2019 года райсуд признал господина Копылова виновным в выделении земель Прибайкальского нацпарка под добычу гравия для строительства дороги между поселками, оценив сумму ущерба в 28,6 млн руб. Апелляцию подавали адвокаты подсудимого, указав, что их подзащитный не мог нарушить границ нацпарка, так как они до сих пор не утверждены. Прокурор сказал, что если сведений о границах не содержится в Росреестре, то это вовсе не значит, что они не установлены. Решение облсуда адвокаты намерены обжаловать.



В пятницу Иркутский облсуд вынес решение по апелляционной жалобе адвокатов Сергея Копылова. Они просили отменить приговор Эхирит-Булагатского райсуда, признавшего бывшего мэра виновным в превышении должностных полномочий и приговорившего его к трем годам лишения свободы. По данным следствия, в 2015–2016 годах Сергей Копылов, будучи мэром Ольхонского района и зная, что на территории Прибайкальского национального парка ведется реконструкция дороги Баяндай–Еланцы–Хужир, дал указание руководству подрядной организации вести незаконную добычу каменных пород. Площадь выделенного участка — 2000 кв. м. По мнению следствия, действия мэра «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в причинении ущерба почве, местам произрастания объектов растительного мира, среде обитания беспозвоночных животных».

Адвокаты подсудимого в апелляции указали, что Сергей Копылов не мог нарушить границ нацпарка, потому что они так и не были утверждены, существует только их проект. Сам господин Копылов говорил, что, перед тем как принять решение, консультировался с прокуратурой и другими госорганами, которые в ответ ему заявляли, что земли не изъяты из оборота, не имеют ограничения в пользовании и не являются особо охраняемой территорией. Однако представитель гособвинения Оксана Ушакова сказала, что участки, которые мэр выделил под размещение асфальтобетонного завода, находятся как в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, так и в границах Прибайкальского нацпарка. «Отсутствие информации о границах в Росреестре вовсе не означает, что они не установлены»,— заявила госпожа Ушакова.

Уголовное преследование Сергея Копылова начиналось накануне избирательной кампании в Госдуму РФ в 2016 году. Дело было связано с реконструкцией дороги Еланцы–МРС, которую осуществляла фирма предпринимателя Алексея Красноштанова, собиравшегося баллотироваться в Госдуму. Сам господин Красноштанов тогда заявил, что дело Сергея Копылова сфабриковано, чтобы не пустить его на выборы. Дело ольхонского мэра получило в Иркутской области широкий общественный резонанс. В его поддержку был организован автопробег, в котором приняло участие около 150 машин. 30 сентября у стадиона «Труд» в Иркутске на митинг в защиту Сергея Копылова собрались больше тысячи человек.

В своем заключительном слове Сергей Копылов сказал, что произошла смена строя, действующие во времена СССР законы претерпевают изменения и приводятся в соответствие с сегодняшними требованиями. «В 2019 году нацпарку исполняется 33 года (создан в 1986 году.— „Ъ“). Как можно преследовать уголовно, когда есть неопределенность норм и законов? Я этого искренне не понимаю»,— обратился к суду господин Копылов. По его словам, тот широкий общественный резонанс, который получило его дело, связан именно с тем, что «людей взволновала нелепость обвинения».

В момент вынесения решения на заседании присутствовали несколько десятков сторонников Сергея Копылова. По залу пронесся гул разочарования, когда судья объявил, что в удовлетворении апелляции отказано, а решение Эхирит-Булагатского суда остается в силе.

Адвокат Сергея Копылова Сергей Бартель сообщил „Ъ“, что решение будет обжаловано в президиуме облсуда. «По сути, суд, вынося решение, руководствовался техническими данными, которые содержатся в проекте границ нацпарка. И ладно бы это было в рамках гражданско-правовых споров»,— сказал „Ъ“ господин Бартель. Он также добавил, что земля, которой распорядился Сергей Копылов, имела статус сельхозназначения, полномочия на нее не разграничены, соответственно, согласно Земельному кодексу РФ, мэр имел полное право вынести постановление.

Екатерина Еременко