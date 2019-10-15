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Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

В стрельбе у рынка нашелся повод для ареста

Новосибирского предпринимателя заподозрили в вымогательстве денег у торговцев

В Новосибирске отправили в СИЗО главу компании «Тамерлан» Абдирашида Ахмедова, в отношении которого возбуждено дело о вымогательстве. Одноименная группировка, которую, по версии следствия, возглавлял арестованный, обложила данью торговцев крупного плодово-овощного рынка. Однако продавцы из Средней Азии дали рэкетирам серьезный отпор, в результате столкновение вылилось в настоящее сражение — со стрельбой и сожженными машинами.


В минувшую субботу Центральный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следственных органов, заключил на два месяца в СИЗО предпринимателя Абдирашида Ахмедова, подозреваемого в руководстве группировкой вымогателей. Об этом „Ъ“ сообщили источники в силовых ведомствах.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили события, произошедшие 7 октября у плодово-овощного рынка «Хилокский», расположенного на западном вы­езде из города. Там средь бела дня произошло серьезное столкновение, в котором с каждой из сторон участвовало по нескольку десятков человек. Площадка на пустыре, где все и случилось, больше походила на зону боевых действий: нападавшие вели огонь из травматического оружия, оборонявшиеся, прикрываясь своей машиной, как щитом, отвечали камнями и палками. Звуки выстрелов стихли только через четверть часа. Были сожжены два автомобиля — Infiniti и автофургон «Газель».

Территорию вокруг Хилокского рынка окружили сотрудники полиции и Росгвардии. Пяти участникам конфликта, получившим травмы от резиновых пуль, была оказана медицинская помощь, двум из них потребовалась госпитализация. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ о хулиганстве (ст. 213) и вымогательстве, совершенном группой лиц (ст. 163). Как рассказали в пресс-службе управления ГУ МВД России по Новосибирской области, согласно материалам расследования, причиной столкновения рядом с крупнейшим за Уралом сельскохозяйственным рынком стало требование у продавцов денег за право торговли. По некоторым данным, в деле фигурирует сумма 50 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого организатора группировки вымогателей 31-летнего Абдирашида Ахмедова. Группировка называлась по имени созданной им же фирмы — ООО «Тамерлан», подчиненных ему бойцов торговцы прозвали «тамерлановцами».

Сам Абдирашид Ахмедов высказал несогласие с подозрениями в свой адрес. «Это все неправда и наговор»,— заявил он допрашивавшим его полицейским. В субботу следователи обратились в суд с прошением о его заключении под стражу. Необходимость ареста они мотивировали тем, что Абдирашид Ахмедов, у которого за плечами уже имеется богатое криминальное прошлое (он был судим за корыстные преступления), может оказать давление на потерпевших и свидетелей, чтобы они изменили свои показания, а также скрыться. Как рассказали „Ъ“ в прокуратуре Центрального района, надзорное ведомство поддержало прошение следствия. Защита Абдирашида Ахмедова просила ограничиться домашним арестом, однако суд принял сторону следствия.

Константин Воронов


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