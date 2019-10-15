Мэр Абакана не справился с управлением

Днем 14 октября в автомобильной аварии погиб мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин, возглавлявший город на протяжении 24 лет. По информации право­охранителей, он не справился с управлением, и его машина вылетела в кювет. Утром этого дня господин Булакин открыл новый корпус городского лицея.



Вчера около 15:00 по местному времени на 433-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», на объездной дороге Минусинска, по пути в Кызыл в автоаварии погиб бессменный глава Абакана (Республика Хакасия) Николай Булакин. Об этом „Ъ“ рассказали в пресс-службе мэрии. ГИБДД по Красноярскому краю сообщает, что, по предварительным данным, господин Булакин на личном Ford Explorer не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что от водительского места почти ничего не осталось. Ford погрузили на эвакуатор и увезли с места аварии. По информации краевого МВД, предположительно, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем.

Николай Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. В 1976 году закончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В этом же году начал работать инженером конструкторского бюро НПО «Энергия» в Москве. В 1982–1991 годах — преподаватель в высших учебных заведениях Хакасии. В 1984 году заведовал кафедрой высшей и прикладной математики в Политехническом институте. С 1988 по 1991 год — заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники Абаканского государственного педагогического института. В 1992 году занял должность первого заместителя председателя Верховного совета Республики Хакасия, в 1995, 1999, 2004, 2008, 2013 годах избирался мэром Абакана. В 2012 году в отношении Николая Булакина было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и халатности. По мнению следствия, причиной стали надбавки сотрудникам администрации за работу с секретными документами. Дело закрыли ввиду отсутствия состава преступления. В последний раз господин Булакин избирался мэром в 2018 году от «Единой России». Он набрал 77,6% голосов избирателей.

Буквально за четыре часа до трагедии Николай Булакин открыл новое здание абаканского лицея, о чем сообщил на личной странице «Вконтакте». «Был замечательный день, Покров, Николай Генрихович — глубоко верующий человек. Мы сегодня открыли первый блок лицея. Это одна из самых ценных строек для него. Это было в 11 утра. Потом он приехал обратно в администрацию, после обеда он опять уехал, и это случилось»,— рассказала сотрудник информационного отдела администрации города Татьяна Зырянова. С какой целью глава города отправился в Минусинск, она уточнить не смогла. Под последним постом Николая Булакина — несколько десятков сообщений абаканцев с соболезнованиями родным мэра и благодарностями ему самому: «Лучшего мэра городу нельзя было и желать. Отличный человек, отличный руководитель», «Низкий поклон Гражданину и Человеку, лучшему градоначальнику Абакана, да и страны! До сих пор в уме отказываюсь верить в такую утрату... Искренние соболезнования родным и близким!», «Однозначно достоин памятника в полный рост и как минимум названия улицы в городе, человек с большой буквы был, столько всего сделал для города».

Первым свои соболезнования выразил глава Хакасии Валентин Коновалов. «Уважаемые земляки, жители города Абакана! Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким»,— написал он на своей странице в Facebook. Напомним, ранее господин Булакин критиковал главу региона. В частности, летом этого года он осудил кадровую политику правительства, указав, что при подборе сотрудников не нужно отдавать предпочтение «варягам».

Временно исполняющим обязанности мэра Абакана назначен его первый заместитель Владимир Жуковский. Досрочные выборы мэра должны будут пройти в течение шести месяцев.

В 2005 году при подобных обстоятельствах погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Автомобиль, в котором находился глава региона, вылетел с трассы и врезался в березу на скорости 150 км/ч. Тогда ГАИ посчитало, что в случившемся виноват водитель машины.

Юлия Сасевич