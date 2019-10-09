Гори, гори ясно и цветно

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об «умной» лампочке Wiz.

Встраиваемая в дерево touch-панель, сенсор мочевого пузыря, внешний аккумулятор размером с ноутбук — эти необычные гаджеты наряду с привычной электроникой всегда в избытке на ShowStoppers. Это экспресс выставка, регулярно проходящая на крупных профильных мероприятиях, где сотни стартапов и состоявшихся брендов в течение всего нескольких часов демонстрируют свои разработки, новинки и прототипы.

На последнем ShowStoppers мне удалось добыть на тест несколько гаджетов, один из которых — «умная» лампочка WiZ. Коротко описать возможности продукта франко-азиатской компании можно так — это диодная лампочка, цветом и уровнем яркости которой можно управлять со смартфона и голосовыми помощниками. Дальше уже детали. Новинка WiZ выглядит как стандартная лампа накаливания грушевидной формы. Цоколь у нее формата E27 — В такой мы вкручиваем обычные лампочки. Специальный хаб ей не нужен. К домашнему Wi-Fi гаджет подключается напрямую через мобильное приложение. Важно, чтобы сеть работала в том числе и на частоте 2,4 ГГц. На этапе коннекта у меня возникли-таки не выявленные проблемы, и подключиться удалось раза с десятого. И только в ручном режиме. После соединения «умной» лампочки с интернетом остается задать в приложении виртуальное помещение и комнату, в которых находится гаджет, после чего уже можно приступить к управлению.

У пользователя есть не только доступ к нескольким десяткам готовых световых сценариев (Новый Год, вечеринка, романтика и так далее), но и возможность самому настраивать уровень яркости и палитру диодного свечения. Диапазон приличный: 16 млн цветов, тепло от 2200К до 6500К, а также яркость 810 lm или 60 Вт в переложении на привычную величину.

Производители заявляют о поддержке голосовых помощников Alexa, Siri и Google Assistant. Также они обещали, что скоро лампочка будет слушаться и «Алису». На коробке, в инструкции или в приложении об этом ни слова. Но я проверил, поддержка «Алисы» уже работает. Правда, приходиться немного коверкать команды и говорить, например, «включи моего дом».

Другие новости из мира высоких технологий читайте на нашем сайте в разделе Hi-Tech.