Сити-менеджером Лабытнанги переизбрана Марина Трескова

Марина Трескова переизбрана мэром Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Соответствующее решение сегодня, 14 октября, единогласно приняла гордума. Пост главы Лабытнанги госпожа Трескова занимает с 2016 года.

В конкурсе на должность мэра участвовали также заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Евгений Сорокин и начальник управления экономики Виталий Баев. После заседания конкурсной комиссии кандидатами на пост были зарегистрированы только Марина Трескова и Виталий Баев.