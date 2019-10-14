«Матрицу» перезагрузят в российское кинотеатры

Фильм «Матрица» возвращается на большие экраны. Первую часть культовой фантастической серии покажут более чем в 100 городах России. Начало проката намечено на 14 октября. Посмотреть ленту можно будет как в оригинальной английской озвучке, так и с российским переводом. Актуален ли фильм через 20 лет после выхода? Об этом — Илья Сизов.

Ставшие классикой фильмы время от времени возвращаются в кинотеатры. За последний год на большом экране показали, например, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Внушительных сборов такие релизы, как правило, не приносят. Фильмы обычно выпускают, чтобы отметить знаковую дату. В этом году «Матрице» исполнилось 20 лет. И это повод напомнить зрителям, что наш мир — всего лишь компьютерная симуляция. «Матрица» не только стала одной из самых коммерчески успешных серий в истории, собрав в мировом прокате более $1,5 млрд., лента так же заметно повлияла на кинематограф и ввела моду на мрачные боевики с философским подтекстом.

Например, студия DC несколько лет назад решила отказаться от красочности, свойственной комиксам, и начала снимать депрессивные экшн-ленты на серьезные темы. При этом главная идея «Матрицы» о нереальности окружающего мира вовсе не нова, говорит писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Но создателям картины удалось упаковать ее в стильную и понятную для зрителя форму. «В принципе, это древние философские идеи, возникшие еще до появления компьютеров. Людей всегда занимает мысль о том, реален ли мир вокруг нас. Просто для понимания рядовым зрителем идея была упрощена и подана в очень красивой форме. Именно такие вещи, где происходит наслоение глубины и содержания, и становятся культовыми»,— говорит Лукьяненко.

«Матрица» вдохновила кинематографистов и революционными по тем временам спецэффектами. Зрелищная замедленная съемка и сложные боевые сцены стали классикой жанра. Визуальным рядом «Матрица» может удивить и сегодня, 20 лет спустя, отмечает кинокритик Егор Москвитин: «Есть ощущение, что кинематограф, особенно зрелищный, до сих пор использует те же самые “уроки”, которые были выучены благодаря “Матрице”.

Хореография драк, перестрелок очень сильно повлияла на то, как снимают экшн-сцены в Голливуде.

В этом смысле “Матрица” остается очень даже современной. Сейчас посмотрев фильм на большом экране, вы удивитесь, насколько качественный там экшн и убедительная графика».

Не исключено, что первую «Матрицу» вернули в кинотеатры, чтобы подогреть интерес к новой части серии. Ее вот-вот запустят в производство, а выйдет она через три года. Подробности проекта держат в секрете, хотя известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим ролям Нео и Тринити. Впрочем, повторить успех оригинальной трилогии фильму вряд ли удастся, продолжает кинокритик Егор Москвитин: «Выйдя сегодня, “Матрица” будет конкурировать с собственными же “отпрысками” наподобие “Мира Дикого Запада”. То есть она будет таким же ненужным возвращением, как те же “Неудержимые” с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером. Многие из пророчеств “Матрицы” уже сбылись, поэтому нужно придумать какую-то совершенно новую реальность. Очень сомнительно, что этот фильм сможет действительно выделиться среди других».

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Несмотря на опасения критиков и фанатов, создатели новой «Матрицы», похоже, не сомневаются в успехе продолжения. Режиссер Лана Вачовски, которая вместе с сестрой поставила и оригинальную трилогию, заявила, что за 20 лет многие идеи картины стали еще актуальнее.

24 октября в прокат выйдет культовая драма «Побег из Шоушенка». Лента занимает первые строчки в списке лучших фильмов всех времен по версии «Кинопоиска» и IMDb. Картина вышла 25 лет назад, но в российских кинотеатрах ее никогда не показывали.