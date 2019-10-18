Мэр Вадим Кстенин приглашает воронежцев к участию в общегородском субботнике

«Воронеж – комфортный, современный мегаполис, в развитии которого приоритет – человек и его потребности» – это не просто идея, а наше руководство к действию. Многое уже сделано.

В этом году в Воронеже преобразились 74 двора, скверы Пушкинский и бульвар Димитровский, появились новые общественные пространства, такие как «Трамвай желаний» и «Челюскинцев», продолжаются работы в парке «Орленок» и на площади Победы, 35 городских дорог и улиц частного сектора были полностью отремонтированы, еще на 75 произведён текущий ремонт.

Все это сохранить и содержать в порядке призваны городские комбинаты благоустройства, чьи возможности были усилены за счет закупки новой техники и увеличения штата сотрудников. Круглосуточная работа коммунальных служб делает город чистым, но только любовь и забота воронежцев могут сделать его уютным и душевным. Воронеж – это мы с вами, а значит, каждый наш шаг находит отражение в его облике.

По традиции субботник – это не только уборка, но и посадка деревьев и декоративных кустарников. А их этой осенью мы с вами высадим более 6000.

Новые скверы, зеленые насаждения, дворы нуждаются в нашем внимании и участии. Ведь любить город, значит его беречь. До встречи на общегородском субботнике 19 октября!