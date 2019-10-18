ГК «Агроэко» расширила розничную сеть в Воронеже

Фото: пресс-служба «Агроэко»

На улице Грамши открыл свои двери двенадцатый по счету магазин розничной сети «АГРОЭКО-Маркет». В нём представлен широкий ассортимент свежего мяса и полуфабрикатов.

Продукция на прилавки поступает напрямую с собственных ферм ГК «АГРОЭКО» в Воронежской области, поэтому и цены здесь всегда доступные, а качество - отличное.

«Для нас важно обеспечить жителей города и области продуктами высокого качества, произведёнными здесь, на воронежской земле. Проект собственной розницы носит во многом социальный аспект. Ценовая политика ориентирована на максимально широкую аудиторию, и убедиться в этом вы сможете, посетив любой из наших магазинов», - отметили в ГК «АГРОЭКО».

В «АГРОЭКО-Маркет» продается и уникальный деликатес - мраморная свинина «дюрок». Благодаря породе и особому рациону содержания животных, мраморная свинина сочная, нежная, богата белками, обладает тонким вкусом и содержит в три раза меньше холестерина чем свинина других пород. Производится это мясо так же, у нас, на фермах ГК «АГРОЭКО».

Использование экологически чистых кормов собственного производства, селекционно-генетическая работа, беспрецедентный уровень биобезопасности и технологичность процессов лежат в основе деятельности компании и обеспечивают высочайшее качество продукции. С расширением сети фирменных магазинов приобрести её становиться проще и удобнее.

Сегодня успешно работают 12 магазинов, в том числе и флагманский - на Центральном рынке Воронежа. В перспективе планируется увеличение торговых точек в областном центре и районах.