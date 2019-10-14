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Воронежские журналисты завоевали главный приз юбилейного фестиваля региональной прессы «Энергичные люди»

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Делегация специалистов Управления информации и общественных связей (УИОС) Нововоронежской АЭС и ведущих журналистов Воронежской области вернулась с V Фестиваля региональной прессы «Энергичные люди».


Юбилейный фестиваль прошёл в г. Зеленогорске Ленинградской области. Организатором традиционно выступил Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома»).

В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников – более 200 человек. Среди них журналисты из регионов присутствия АЭС, сотрудники пресс-служб объектов атомной отрасли, редакторы корпоративных медиа, а также зарубежные журналисты из Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Венгрии.

Для участников была организована обширная образовательная программа: лекции и мастер-классы по подготовке корпоративных СМИ, дизайну, видео- и радиоконтенту, работе в социальных сетях и многое другое.

Специальными гостями фестиваля стали: Виталий Дымарский – российский публицист, переводчик и педагог, журналист, радио- и телеведущий, главный редактор журнала «Дилетант», главный редактор радио «Эхо Москвы» (Санкт-Петербург), а также Владимир Маркони – автор и ведущий шоу Comment Out, актер шоу «Шутники», автор (актер) шоу «Вечерний Ургант», автор (актер) «Реутов-ТВ».

Трехдневный познавательный марафон завершился церемонией награждения победителей творческого конкурса «Энергичные люди».

Главный приз – гран-при «Стабильность – признак профессионализма» – завоевал главный редактор «КоммерсантЪ в Черноземье» Андрей Цветков за серию публикаций об инновациях на АЭС.

Первое место в номинации «Ликбез про АЭС» – Роман Прытков (газета «МОЁ!») за публикацию «Третье дыхание уникального энергоблока».

Первое место в номинации «Объектив» – Олег Мещеряков (ТВ «Студия Губерния») за цикл передач «Территория атома».

Второе место в номинации «Атомная судьба» – Виктор Левшаков (газета «Комсомольская правда») за цикл публикаций о выдающихся сотрудниках Нововоронежской АЭС.

В номинации «Имидж АЭС-2018» в рамках конкурса «Лучшая АЭС-2018» третье место завоевало Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Кроме того, специальный приз в номинации «Лучший телеведущий» вручили специалисту УИОС Нововоронежской АЭС Ангелине Ерёминой. В номинации «Лучшая корпоративная газета» специальный приз «Стабильность и качество» получила редакция газеты Нововоронежской АЭС «Рабочий атом».

По версии Компании развития национальной информационной среды «КоРаНИС» УИОС НВАЭС занял второе место рейтинга пресс-служб атомных станций России в номинации «Инфоповод-2019». Здесь оценивалось количество публикаций в федеральных СМИ, таких как ТАСС, РИА «НОВОСТИ», Российская газета, КоммерсантЪ, ИНТЕРФАКС, РБК.

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