С чем у нас ассоциируется слово "фестиваль"? Музыка, радостные люди, огромная сцена, романтика и дух свободы. Пожалуй, так. А ещё молодость. Потому что любой человек, попадая на фестиваль, погружается в особую атмосферу веселья и беззаботности, оставляя груз забот и думы о серьёзном далеко позади. Фестиваль - это особый мир. А фестиваль Silk Note особенный вдвойне. И на это есть причины.

Одна из них - место его проведения, ведь Армения - бесконечно красивая страна с многовековой историей и самобытный культурой. Поездка сюда сравнима с путешествием на машине времени, потому что прошлое оживает на ваших глазах в архитектуре и укладе жизни местных жителей. Поэтому фестиваль Silk Note, который пройдёт в Ереване с 6 по 10 ноября, прекрасно вписывается в общую канву и обогащает культурную жизнь страны.

Ещё одна из причин, по которой на фестивале необходимо побывать, - безупречная репутация организаторов проекта. Это благотворительный фонд «Мой шаг», общественная организация «Международная ассоциация развития культурного туризма» и сопродюсеры фестиваля, международный event-холдинг Berin Iglesias Art, на счету которого проведение бесчисленного количества концертов и фестивалей на лучших площадках мира. Можно не сомневаться, что причастность этой компании к Silk Note Festival является своего рода знаком качества мероприятия.

В этом году фестиваль обещает порадовать ценителей музыки выступлениями всемирно известных артистов.

6 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится концерт одного из самых эпатажных узнаваемых и самобытных музыкантов на мировой сцене - Jamiroquai. Кошачья пластика и головные уборы стали визитной карточкой артиста. А его концерты уже не один десяток лет собирают стадионы, потому что любой меломан легко назовёт как минимум дюжину его хитов и столько же причин, по которым концерты Jamiroquai невероятно зрелищны и сногсшибательны по уровню энергетики.

8 ноября зрителей порадуют австрийские гости из The Parov Stelar Band. Музыка The Parov Stelar является уникальным синтезом джаза, хауса и электро-свинга, хотя искушённые меломаны услышат в творчестве группы ещё немало музыкальных жанров, которые с завидным вкусом замиксованы в их композициях. Группа появляется в качестве хедлайнера на лучших европейских фестивалях, а в этом году отметится участием в Silk Note.

А 10 ноября зрителей ждёт концерт Al Di Meola. Это легенда в мире гитаристов, а его высочайшее мастерство получило признание как среди профессионалов, так и широкой публики. Уровень владения музыкальным инструментом не поддаётся пониманию. Наблюдать за игрой Al Di Meola - это завораживающее зрелище, а слушать его - наслаждение. И в этот же день состоится концерт All Stars Project, на котором выступят джаз-фьюжн гитарист и композитор Роман Мирошниченко, популярный джазовый бас-гитарист трио Джона Маклафлина Доминик Ди Пьяцца, а также прославленный пианист Янош Надь.

В общем, довольно насыщенная музыкальная программа. Тщательно подобранный музыкальный репертуар, который будет звучать особенно прекрасно в гостеприимном и величественном Ереване. Более подробная информация на https://silknote.org/