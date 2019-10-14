ПГК маршрутизировала перевозку продукции НЛМК

Воронежский филиал Первой грузовой компании (ПГК) организовал отправку известнякового камня по новой технологии, маршрутизировав перевозку продукции НЛМК на участке Чугун I – Чугун II Юго-Восточной железной дороги. В сентябре с использованием этой схемы отправлено 234 тыс. тонн сырья для производства металла.



«Приоритетом для ПГК является разработка технологий, направленных на повышение эффективности вагонного парка. Это интересно всем участникам перевозочного процесса, поскольку снижается нагрузка на инфраструктуру, уменьшаются транспортные расходы, улучшается оборот подвижного состава. Мы пересмотрели существующую технологию движения поездов между станциями, нашли способы ускорения и согласовали предложение с РЖД. Благодаря этому нам удается своевременно обеспечивать партнера вагонами», – отметил директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов.

Согласно технологии, грузовой поезд формируется на подъездном пути НЛМК, затем следует под погрузку на станцию Чугун I. Далее уже груженый состав отправляется на станцию Чугун II. После выгрузки порожние вагоны используются под сдвоенные операции или передислоцируются на другие станции под новую погрузку.

Вагоны при этом осматриваются только один раз – на станции Чугун II. Исключение повторного осмотра на станции Чугун I позволило ускорить оборот подвижного состава на этом отрезке на 2,5 часа.