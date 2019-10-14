«Газпром нефть» переехала в БЦ «Мойка,74»

«Газпром нефть» открыла новое рабочее пространство в бизнес-центре «Мойка, 74». Об этом сообщает пресс-служба консалтинговой компании Maris в ассоциации с CBRE.

Площадь офисного центра составляет 17 тыс. кв. м, он арендован компанией полностью. Владелец бизнес – центра — ХК «Адамант» с января выполняла пусконаладочные работы ряда инженерных систем.

“Ъ-СПб” писал, что в 2018 году «Газпром нефть» арендовала около 9,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Коллегия» на набережной Мойки, 74. Кроме того, структуры нефтяной компании в 2018 году сняли помещения в «Невской ратуше».