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Почти 135 млн руб. привлекла Удмуртия на покупку оборудования для детских медучреждений

Удмуртия получила 134,36 млн руб. из федерального бюджета на реализацию программы развития детского здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Софинансирование республиканского бюджета составляет 31,52 млн руб. Кроме того, в целях достижения показателей результативности проекта на 2019 год предусмотрено 187,03 млн руб. средств ФСС (родовые сертификаты).

В 2019-2020 годах 22 детские медицинские организации получат рентгеновские аппараты, аппараты МРТ и другую медицинскую технику. В 20 детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях республики на счет средств регионального бюджета будут проведены работы по созданию зон комфортного пребывания в холлах медицинских учреждений, оснащению игровых зон для детей, установке электронных табло с расписанием приема врачей, а также оборудованы крытые колясочные.

Мероприятия по развитию детского здравоохранения продолжатся в 2020 году. В планах поставка 14 единиц тяжелого узкоспециализированного оборудования, ремонт детских медицинских учреждений и создание комфортных условий пребывания. Изменения коснутся всех детских медицинских учреждений региона.

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