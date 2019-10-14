Житель Невинномысска взыскал с кредитно-потребительского кооператива 1,2 млн рублей

В Невинномысске местному жителю удалось взыскать 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.

Мужчина решил выгодно вложить свои деньги в кредитно-потребительский кооператив. Однако, когда гражданин собрался снять средства, но в кооперативе отказались. На его звонки либо не отвечали, либо игнорировали его требование. Устав от обещаний, мужчина обратился в суд, который принял решение в его пользу.

Судебные приставы заблокировали счета организации-должника. Обнаружив это, руководитель кооператива прибыл в службу судебных приставов и вернул всю сумму.

После этого обе стороны написали расписку об обоюдном отказе от претензий, а судебные приставы разблокировали счета организации.

Дарья Голякова