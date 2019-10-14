Пять детских садов Ижевска открылись после ремонта кровель

В Ижевске после завершения капитального ремонта кровель открылись дошкольные учреждения №№ 14, 135, 180, 226 и 230. Об этом сообщает пресс-служба города. В отдельных детсадах дополнительно провели косметический ремонт групп, музыкального и спортивного залов, лестничных маршей, благоустроена территория детского сада, выполнены работы по утеплению и частичному ремонту наружных стен здания.

15 октября открывается еще один социальный объект — детский сад образовательного комплекса «Гармония» (школа № 97), сегодня это учреждение прошло приемку.

В школе № 5 в настоящее время завершается капитальный ремонт кровли. После этого будут проведены дополнительные работы — косметический ремонт коридоров четвертого этажа и четырех кабинетов, которые в прошлом году были закрыты для образовательного процесса из-за постоянных протечек на потолке. Учащиеся и педагоги смогут вернуться в свою школу сразу после окончания осенних каникул — 5 ноября.

Напомним, что в этом году обновляются кровли 38 учреждений социальной сферы столицы Удмуртии. В настоящее время работы завершены в 26 социальных учреждениях —23 детских садах и трех школах. Кроме того, до конца года заменят оконные блоки в 60 социальных учреждениях — 22 школах и 38 детских садах.