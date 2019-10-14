Готовится еще один судебный процесс по делу «ростовских амазонок»

Мать осужденной на 19 лет лишения свободы Анастасии Синельник – Галина Подкопаева провела в минувшее воскресенье одиночный пикет в Ростове-на-Дону в знак протеста против сфабрикованного, по ее мнению, уголовного дела «банды». Об этом “Ъ-Юг” рассказала сама госпожа Подкопаева. По ее словам, сейчас готовится для передачи в прокуратуру следующее уголовное дело так называемой банды «Ростовские амазонки». Его фигурантам предъявлено несколько десятков эпизодов нападений,в том числе на полицейских, и грабежа, совершенных на территории Ростовской области, Ставропольского края и Калмыкии. В основу обвинения положены, как и в первом деле, признательные показания Инессы Тарвердиевой, которые госпожа Подкопаева называет оговором. Она отмечает, что обвиняемые в соучастии супруги Синельники отрицают свою причастность к вменяемым им преступлениям, а доказательства по делу они считают фальсификацией.

Защитник Анастасии Синельник Анна Лиознова подтвердила “Ъ-Юг”, что сейчас они с доверительницей в соответствие со ст. 217 УПК РФ знакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из 300 томов. После чего дело направится в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд. Госпожа Лиознова не стала раскрывать подробности дела, отметив при этом, что ее доверительница не признает инкриминируемых ей преступлений.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в декабре 2017 года Ростовский областной суд признал ИнессуТарвердиеву, ее дочь Викторию, а также Анастасию и Сергея Синельников членами банды, совершившей убийства десяти человек. Супруги Синельники как соучастники были приговорены соответственно к 19 и 20 годам колонии строгого режима, мать и дочь Тарвердиевы — к 21 и 16 годам лишения свободы. Синельники вину не признали, а Инесса Тарвердиева заключила досудебное соглашение, активно сотрудничая со следствием. Среди жертв банды — семья нижегородского собровца Дмитрия Чудакова, его двое детей — 11-летняя Вероника и 6-летний Александр и супруга Ирина. Семья подполковника была убита во время возвращения домой с черноморского побережья в июле 2009 года. Машина офицера была обнаружена на трассе М4 в районе поселка Рассвет: взрослые застрелены, а на теле девочки обнаружено 37 ножевых ранений.

Отметим, что первоначально в убийстве семьи подполковника и других инкриминируемых «ростовским амазонкам» преступлениях обвинялся житель Аксая Алексей Серенко. После четырех лет незаконного уголовного преследования Генпрокуратура принесла господину Серенко извинения, а казна выплатила ему компенсацию в 300 тыс. руб. Потерпевшая по делу Валентина Чудакова, мать собровца не признала причастность к убийству семьи ее сына ни Алексея Серенко, ни «банды амазонок», считая, что к преступление совершили другие люди, неустановленные следствием.

Олег Горяев