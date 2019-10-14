Текслер предложил создать в регионе совместное предприятие с немецкой компанией Liebherr

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой организовать на территории региона совместное предприятие с крупной немецкой машиностроительной компанией Liebherr, которая специализируется на производстве кранов, горнодобывающей техники и станков. Об этих планах он рассказал на встрече с генеральным консулом ФРГ в Екатеринбурге Матиасом Крузе. «Правительство Челябинской области готово оказать необходимую поддержку при создании производства, в том числе локализации этой компании на территории региона»,– подчеркнул губернатор.

По данным главы региона, в прошлом году экспорт промышленной продукции из Челябинской области в Германию вырос на 21%, а ФРГ занимает третье место по объему поставок в Челябинскую область

Кроме того, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, импорта пшеницы и мучных кондитерских изделий. Также речь шла о сотрудничестве в сфере здравоохранения, образования, культуры и ИТ-технологий, а также в отрасли переработки отходов. По словам Алексея Текслера, сегодня лишь 5% от всего объема ТКО в регионе перерабатывается, в планах довести этот показатель до 60%.