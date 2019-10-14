В тарифном меню на вывоз мусора появились скидки

Бонусы касаются лишь отсортированного пластика. Примечательно, что до 1 января 2019 года его вообще вывозили бесплатно.

В Нижнем Новгороде было установлено 250 контейнеров, которые опустошала компания «Эко-Реал». Ни для кого не секрет, что потом этот мусор идет на продажу, а следовательно покрываются все издержки компании. Поэтому скидку ¬– 21 процент от существующего тарифа в 506 рублей 58 копеек за один кубический метр, по словам председателя ТСЖ 454 Михаила Швыганова является смешной.

Получить скидку на вывоз отсортированного пластика жители многоквартирных домов могут получить при условии перехода на новый тариф. Решение принимается на общем собрании собственников жилья. Собственники частных домов должны обратиться в органы МСУ. Отметим, полностью перевести Нижегородскую область на раздельный сбор мусора правительство региона планирует с начала 2020 года.