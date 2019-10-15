Нижегородские IT-компании могут стать поставщиками для РЖД Разработчики примут участие в первом корпоративном акселераторе.

Нижегородских стартаперов, которые специализируются на инновационной и высокотехнологичной продукции, приглашают к партнерству с ОАО «РЖД».

IT-компании из регионов России примут участие в первом корпоративном акселераторе, организуемом железнодорожной компанией, которая является крупнейшим потребителем передовых технологий. Заявки на участие в этом мероприятии, заточенном на технологический прорыв, принимаются до 25 октября. О возможностях для нижегородских компаний в интервью «ЪFM Нижний Новгород рассказал начальник управления развития гражданских отраслей промышленности министерства промышленности Нижегородской области Владимир Балакин.

От участников ждут презентации новых технологий, направленных на совершенствование инфраструктуры железной дороги, подвижного состава и управления движением. Направлений несколько, от экологии до IT, которые будут направлены на эффективность деятельности компании. Участники акселератора до конца года смогут адаптировать свой проект под запрос ОАО «РЖД». Лучшие проекты, доказавшие свою эффективность, будут реализованы на экспериментальных полигонах компании.

Отметим, что в обычных условиях только на подготовку документов, необходимых для рассмотрения технологии, уходит около полугода.