В Ростовской области здание мясокомбината выставят на торги за 78 млн рублей

Имущественный комплекс птицефабрики ООО «Мясоптицекомбинат «Маяк», расположенный в Сальском районе Ростовской области, выставят на торги за 78 млн руб., сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На продажу одним лотом выставят здание конторы, склады, птичники, убойный цех и земельные участки предприятия. Имущество птицефабрики находится в залоге у обанкротившегося ПАО «Донхлеббанк». Торги пройдут на сайте «Аукционного тендерного центра», дата проведения станет известно позднее.

Напомним, в июне прошлого года арбитражный суд Ростовской области ввел на ООО «Мясоптицекомбинат «Маяк» процедуру наблюдения по иску «Донхлеббанка» и назначил конкурсным управляющим Дмитрия Клиндуха. В декабре того же года предприятие было признано банкротом, в отношении него было введено конкурсное производство.

По данным сайта kartoteka.ru, ПАО «Донхлеббанк» образован в 1993 году, его уставный капитал — 180 млн руб. По состоянию на 1 января 2018 года, чистый убыток банка составил 61,9 млн руб. В марте этого года арбитражный суд Ростовской области принял решение о признании ростовского банка «Донхлеббанк» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Иск о банкротстве банка 31 января 2019 года поступил от Южного главного управления Центробанка.

Дарья Голякова