Татарстан потратит 2 млн рублей на доставку картин из Русского музея в Санкт-Петербурге

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) Республики Татарстан объявил тендер на транспортировку произведений выставки «Павел Филонов и ученики» из Государственного Русского музея. Стартовая цена закупки – 2 млн руб., источником финансирования выступает бюджет республики.

Выставка «Павел Филонов и ученики» пройдет с 28 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года в Галерее современного искусства, рассказали “Ъ” в ГМИИ Татарстана.

Подрядчик должен обеспечить доставку картин из Санкт-Петербурга в Казань с 14 ноября по 21 ноября 2018 года и обратно – с 25 февраля по 5 марта 2020 года. На победителя тендера ложатся обязанности по упаковке 114 экспонатов в климатические ящики, монтажу и демонтажу выставки, и организации вооруженного сопровождения при перевозке картин.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"