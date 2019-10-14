В липецких колониях займутся переработкой мусора

Управление ФСИН по Липецкой области планирует открыть в двух исправительных колониях региона производства по переработке отходов, сообщает ведомство. Их открытие планируется до конца октября, сейчас производства готовят к запуску, рассказали в УФСИН.

В ИК-2 УФСИН по Липецкой области откроется производство по переработке полиэтиленовой пленки, на нем смогут работать до восьми осужденных. В ИК-6 запланирована переработка автомобильных шин методом механического измельчения в резиновую крошку. На этом производстве смогут работать до девяти осужденных.

Сергей Калашников