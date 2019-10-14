Рассмотрение вопроса о тарифе в пермской думе перенесено на пятницу

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня совет думы решил перенести рассмотрение на комитете по экономическому развитию вопроса о повышении тарифа. Заседание комитета должно состояться завтра, но, по предложению руководства думы, вопрос перенесен на пятницу. По информации «Ъ-Прикамье», перенос связан с позицией прокуратуры, которая собирается подготовить свои замечания на проект. Также на пятницу перенесено рассмотрение тарифного меню.

Напомним, глава Перми на прошлой неделе внес в думу проект о повышении с 1 декабря 2019 года тарифа на проезд в общественном транспорте. Предлагается установить проезд в 26 руб. (сейчас – 20 руб.) за наличный расчет и 24 руб. – по безналичному.