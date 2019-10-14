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В бутике Hermes в ГУМе открылась выставка украшений Chaine d`Ancre Punk

Модный дом Hermes обновил ювелирную коллекцию Chaine D`Ancre. Прототипом этих украшений, впервые появившихся на свет в 1938 году, стала якорная цепь, приглянувшаяся Роберу Дюма, тогдашнему главе дома Hermes. По его эскизу был создан первый браслет Chaine d`Ancre, который в последующие годы воссоздавался в разных интерпретациях. В 2017 году креативный директор Hermes Jewelry Пьер Арди меняет облик легендарного украшения и добавляет в него дух панк-рока, отныне мотив якорного звена выступает дуэтом с английской булавкой. Среди новинок нынешнего года есть колье и брошь, сплошь инкрустированные бриллиантами, кольца на один и два пальца, браслеты и сотуары из белого и розового золота и даже серебряные брошь, колье и серьга-кафф.

Все украшения можно увидеть в бутике Hermes в ГУМе до 27 октября. Вход свободный.

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