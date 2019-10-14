Товарооборот между Турцией и Татарстаном планируют увеличить до $1 млрд

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан заявил, что товарооборот между Татарстаном и Турцией планируется поднять с $314 млн до $1 млрд, передает «Бизнес Онлайн».

По его словам, Татарстан может «внести свою лепту» в увеличении товарооборота между Россией и Турцией, который должен вырасти с $ 35 млрд до $ 100 млрд.

«Если $314 млн долларов возрастут хотя бы до 1 млрд, то мы сделаем вклад в достижение общей цели, поставленной лидерами двух стран. Если мы достигали таких цифр в прошлом, то реально дойти до них и сейчас, каких-либо препятствий для этого нет», — добавил генконсул.

В ближайшее время господин Эрикан намерен побывать на ОЭЗ «Алабуга», где он встретится с руководителями турецких предприятий.

"Ъ-Казань"