Тариф на раздельный сбор мусора установлен в Нижегородской области Коммунальные активисты критикуют это решение как половинчатое.

За вывоз отсортированного мусора жители Нижегородской области будут платить на 21% меньше.

Это произойдет вследствие установления тарифа на раздельный сбор мусора. Нижегородская служба по тарифам первой в России приняла соответствующее решение.

Новая стоимость вывоза мусора рассчитана для всех девяти тарифных зон. Так, для Нижнего Новгорода тариф на вывоз отсортированного пластика установлен в размере 506,58 рублей за кубометр, что на 20% ниже «нераздельного» тарифа.

Однако коммунальные активисты критикуют это решение, считая его половинчатым и предлагая снизить тариф не только на желтый контейнер, предназначенных для пластика, но и на зеленый с пищевыми отходами. Председатель ТСЖ 454 Михаил Швыганов, готовящийся выступить в Заксобрании по этой теме, сказал «ЪFM Нижний Новгород», что отсортированные пищевые отходы надо вывозить, как минимум, бесплатно.

Чтобы перейти на новый тариф, жители многоквартирных домов должны на общем собрании собственников жилья принять решение об организации раздельного сбора мусора. Для частных домов решение о переходе принимает орган МСУ после обращения жителей.

Напомним, что полностью перевести Нижегородскую область на раздельный сбор мусора правительство региона планирует с начала 2020 года.